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Haberler Yaşam Haberleri Deprem mi oldu, saat kaçta, kaç şiddetinde? 14 Haziran Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi verileri
Giriş Tarihi: 14.6.2021 18:11 Son Güncelleme: 14.6.2021 18:11

Deprem mi oldu, saat kaçta, kaç şiddetinde? - AFAD son depremler listesi verileri

Deprem mi oldu, saat kaçta, kaç şiddetinde? 14 Haziran Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi verileri

Yurt ve dünyada meydana gelen son dakika depremlerine ilişkin son bilgiler ile AFAD son depremler listeleri aracılığıyla kamuoyuna duyurulmaya devam ediyor. En son deprem verilerine erişmek isteyenler ise deprem mi oldu, saat kaçta, kaç şiddetinde? şeklindeki sorulara yanıt aramayı sürdürüyor. ve AFAD son depremler listesi verileri detayları.

Aktif fay hatlarının yer aldığı ülkemizde son dakika deprem olayları meydana gelmeye devam ediyor. Ege Denizi Muğla - açıklarındaki peş peşe depremler sonrasında sarsıntıların yoğun olarak hissedildiği bölgelerde ikamet edenler tarafından deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? soruları üzerinden verilerine erişilmeye çalışılıyor.

14 HAZİRAN AFAD - KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileriyle 14 Haziran 2021 Pazartesi günü yurt ve dünyada meydana gelen son depremlere ilişkin detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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Deprem mi oldu, saat kaçta, kaç şiddetinde? 14 Haziran Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi verileri
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