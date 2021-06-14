Deprem mi oldu, saat kaçta, kaç şiddetinde? 14 Haziran Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi verileri

Aktif fay hatlarının yer aldığı ülkemizde son dakika deprem olayları meydana gelmeye devam ediyor. Ege Denizi Muğla - Datça açıklarındaki peş peşe depremler sonrasında sarsıntıların yoğun olarak hissedildiği bölgelerde ikamet edenler tarafından deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? soruları üzerinden 14 Haziran AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişilmeye çalışılıyor.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileriyle 14 Haziran 2021 Pazartesi günü yurt ve dünyada meydana gelen son depremlere ilişkin detaylar şöyle;