Meslek yüksek okulları ve açık öğretim ön lisans mezunları Dikey Geçiş Sınavı ile iki yıllık eğitimini dört yıla tamamlama imkanı elde ediyor. Bu haktan faydalanmak isteyen DGS adayları, Temmuz ayında yapılacak olan sınav için DGS sınav giriş yerleri belli oldu mu sorusuna yanıt arıyor. DGS sınav yerleri ne zaman belli olacak sorusunun yanıtı, DGS tarihi ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!
DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?
11 Temmuz tarihinde saat 10:15'te yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavı için bir aydan az bir zaman kaldı. Başvuru işlemleri geçtiğimiz günlerde tamamlanan sınava ilişkin en çok merak edilen konu DGS sınav yerleri oldu. Ancak sınav giriş yerlerine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
DGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen tüm sınavlarda olduğu gibi Dikey Geçiş Sınavı'nda da giriş yerleri sınavdan 10 gün önce açıklanacak. Bu durumda adayların 1 Temmuz'da DGS giriş belgesi ekranına erişim sağlayacağı tahmin ediliyor. DGS sınav giriş belgesi ekranı erişime açıldığında haberimizde yer alacak.
DGS'YE KİMLER KATILABİLİR?
Dikey Geçiş Sınavı, açık öğretim ön lisans ve meslek yüksek okulları mezunları ile son sınıf öğrencilerinin katılabildiği bir sınavdır. İki yıllık eğitim alıp bunu dört yıla tamamlamak isteyen adaylar, gerekli puanı aldıktan sonra istediği okula kaydını yaptırabiliyor. Son sınıfta olup henüz mezun olmamış adayların staj dışında tüm mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olması gerekiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedir.