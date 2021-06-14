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Giriş Tarihi: 14.6.2021 16:22

'da vahşet: 4 çocuk annesi ölü bulundu!

DHA
Diyarbakır'da vahşet: 4 çocuk annesi ölü bulundu!

'da, evli ve 4 çocuk annesi Esma Yücel (35), evinde, sırtından vurulmuş halde ölü bulundu. Polis, Yücel'in ölümü ile igili soruşturma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki apartman dairesinde meydana geldi. 4 çocuk annesi Esma Yücel'den haber alamayan yakınları, evine gidip, kapıyı çaldı. Yanıt alamayan Yücel'in yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine söz konusu adrese gelen polis, çilingir ile eve girdi. Polis evde Esma Yücel'i sırtından vurulmuş halde, kanlar içinde ölü buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, Esma Yücel'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olay yeri incelemesinin ardından cinayet ile ilgili soruşturma başlattı.

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Diyarbakır'da vahşet: 4 çocuk annesi ölü bulundu!
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