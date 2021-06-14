Duru’nun öldüğü kazada şok iddia: Görüntüleri karartın





Kazanın yaşandığı noktada tek tek esnafı dolaşan amca Ömer Akça, "Birileri bizden önce esnafa gelip 'Görüntüleri karartın' demiş. Kim olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. Kaza ile ilgili hiçbir esnafta görüntü olmaması çok ilginç. Araştırmalarımız sürüyor." Diye konuştu.