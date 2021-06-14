Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı! Uyuşturucu batağına arkadaş çekiyor





İlk denenen uyuşturucu maddeye bakıldığında dünya üzerinde olduğu gibi Türkiye genelinde de yüzde 80'i esrar ile başladığını ifade etti. İlk nasıl temin edildiği sorusuna ise, yüzde 75.9'luk oranla "Arkadaş veya yakın çevremden" cevabı verildi.

Katılımcıların yüzde 48.3'ü sosyal güçlükle karşılaşırken, yüzde 69.8'inin ailesiyle, yüzde 14.2'nin arkadaşlarıyla ve yüzde 8.7'sinin ise sevgilisiyle arası bozuk.