Haziran ayında başlayan kademeli normalleşmenin ikinci aşaması devam ederken yeni haftayla beraber gözler bu hafta düzenlenmesi beklenen Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'na çevrildi. Gerek sokağa çıkma yasağı gerekse maske takma zorunluluğu gibi konuların masada olacağı toplantının tarihi için geri sayım başlarken "Bu hafta kabine toplantısı ne zaman, hangi gün, bugün var mı?" soruları da ülke çapında gündeme taşındı. Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı tarihi bilindiği üzere geçtiğimiz hafta ertelenmişti.