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Giriş Tarihi: 14.6.2021 10:15

yattı mı, hangi illere yatırıldı? E devlet ile 14 Haziran

Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? E devlet ile 14 Haziran Evde bakım maaşı sorgula

Haziran ayının ikinci haftasında yatan iller sorgulanıyor. Evin yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç kimselere bakan vatandaşlara ödenen ödenek sorgulaması ise e devlet üzerinden yapılıyor. 5 Temmuz günü Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verileriyle yaşlılar, engelliler ve parası alanlar, gelirlerinde yaşanacak artışı öğreneceği için geri sayıma başladı. Haftanın ilk iş gününde ise devlet tarafından verilen evde bakım parası, e devlet üzerinden yatıp yatmadığı merak ediliyor. Peki , hangi illere yatırıldı? E devlet ile 14 Haziran ekranı ve tüm detaylar…

yattı mı, hangileri sorusuna yanıt aranıyor. Evinde ağır hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin bakımını üstlenen vatandaşların faydalandığı maaşı ödemeleri bu ay da her ay olduğu gibi il il gerçekleşiyor. Emekli ve memur zammı öncesinde bakım maaşlarının yatacağı tarih sık sık gündeme geliyor. 14 Haziran Pazartesi gününde bakım parasının hangi illerde yattığını öğrenmek isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Peki , hangi illere yatırıldı? E devlet ile 14 Haziran Evde bakım maaşı sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca evde bakım maaşı yatırılıyor ve il il sorgulanıyor. Mayıs ayı ödemeleri için sms veya e devlet üzerinden sorgulamalar artış gösterdi. Evde bakım maaşları Haziran ayının 15'i itibariyle ödenmeye başlanacak…

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı yatmadı. Yatan iller güncel listesi gelince haberimizde yer alacaktır. Evde bakım maaşları 15 Haziran itibariyle başlayacak.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM AYLIĞI NEDİR?

Evde bakım maaşı üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir.

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Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illere yatırıldı? E devlet ile 14 Haziran Evde bakım maaşı sorgula
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