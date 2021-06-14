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Giriş Tarihi: 14.6.2021 09:15

Evlerinde imal ediyorlardı! Saksı saksı kenevir ile yakalandılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Evlerinde imal ediyorlardı! Saksı saksı kenevir ile yakalandılar

’da uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapan evli çift suçüstü yakalandı. Evlerinde saksılara ekili halde 96 kök Hint Keneviri ve bir kilograma yakın uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polisi; 'ne bağlı Harman Tepe Mahallesi'nde bir araç içerisinde uyuşturucu madde saklandığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Aracın sahibi S.T. ve eşi Y.T. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet adresinde yapılan aramalarda; 834 gram uyuşturucu madde, bir hassas terazi, bir pompalı tüfek, bir ruhsatsız tabanca, bir şarjör ve dört mermi ele geçirildi. Adreste ayrıca saksılara ekilmiş halde 96 kök Hint Keneviri de bulundu. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından "Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmalatı Veya Ticareti" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Evlerinde imal ediyorlardı! Saksı saksı kenevir ile yakalandılar
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