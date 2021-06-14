Evlerinde imal ediyorlardı! Saksı saksı kenevir ile yakalandılar

İstanbul Polisi; Kağıthane İlçesi'ne bağlı Harman Tepe Mahallesi'nde bir araç içerisinde uyuşturucu madde saklandığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Aracın sahibi S.T. ve eşi Y.T. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet adresinde yapılan aramalarda; 834 gram uyuşturucu madde, bir hassas terazi, bir pompalı tüfek, bir ruhsatsız tabanca, bir şarjör ve dört mermi ele geçirildi. Adreste ayrıca saksılara ekilmiş halde 96 kök Hint Keneviri de bulundu. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından "Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmalatı Veya Ticareti" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.