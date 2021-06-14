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Giriş Tarihi: 14.6.2021 23:20

'te katliam gibi kaza! Otomobil devrildi: 3 ölü, 2 yaralı

AA
Gaziantep'te katliam gibi kaza! Otomobil devrildi: 3 ölü, 2 yaralı

'in ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

ilçesinde yönetimindeki 13 FD 395 plakalı otomobil, - kara yolunun 40. kilometresindeki kırsal Atalar Mahallesi yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki ve Ferhat Yiğituşağı'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Ahmet Arslan, ve ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Kalkan, kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Araçtakilerin, Nurdağı'nda katıldıkları taziye ziyaretinden döndüğü öğrenildi.

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Gaziantep'te katliam gibi kaza! Otomobil devrildi: 3 ölü, 2 yaralı
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