Gaziantep'te katliam gibi kaza! Otomobil devrildi: 3 ölü, 2 yaralı

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Kadir Dikmen ve Ferhat Yiğituşağı'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Ahmet Arslan, Mehmet Karayılan ve Mehmet Kalkan ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.