Ertelenen Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz Perşembe günü yapılması gereken Kabine Toplantısı'nın ertelendiği duyurulmuştu. Gerek sokağa çıkma yasağı gerekse maske takma zorunluluğu gibi konuların masada olacağı toplantının tarihi için geri sayım başlarken "Bu hafta kabine toplantısı ne zaman, hangi gün, bugün var mı?" soruları da ülke çapında gündeme taşındı. Peki, Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, tarih belli mi, bu hafta mı yapılacak? İşte detaylar;