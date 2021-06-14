Hasan Saltık'ın ismi, Sonsuz Şükran Köyü’nde yaşatılacak

Türkiye'deki müzikal zenginliği tüm dünyaya tanıtan ve çok sayıda albüme yapımcı olan ve uzun yıllardır müzik piyasasında önemli çalışmalara imza atan müzik yapımcısı Hasan Saltık'ı vefatının ardından sanatçı arkadaşları unutmadı.
Saltık'ın adının yaşatılması için Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Çavuş mahallesindeki Sonsuz Şükranlar Köyü'nde bir araya gelen sanatçılar, yerleşimdeki Büyük Ustalar Çınarlığı'nda fidan dikti.
Köyün kurucusu Mehmet Taşdiken, "Hasan Saltık Türk müziğinde bir çığır açmış, yol açmış, örnek oluşturmuş bir isimdi" dedi.
'BİR YAPIMCIDAN ÖTE'
Kalan Müzik'in kurucusu Saltık, geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonrasında 57 yaşında hayatını kaybetmişti.
Saltık'ın vefatı nedeniyle büyük üzüntü duyan sanatçı dostları, Hüyük ilçesine bağlı Çavuş mahallesinde bulunan Sonsuz Şükranlar Köyü'nde bir araya geldi. Büyük Ustalar Çınarlığı'nda buluşan sanatçılar, Saltık adına fidan dikti.
Fidan dikim programına katılan bestekar Ali Osman Erbaşı, dikilen çınar fidanının başında Saltık için saz çalıp, Aşık Veysel'in "Gidiyorum gündüz gece" eserini okudu.
Sonsuz Şükran Köyü'nün Kurucusu Mehmet Taşdiken, Saltık için şunları söyledi: "Hasan Saltık sadece bir müzik yapımcısı değildi. Ondan öteydi.
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Türk müziğine kendi alanında olabilecek en büyük katkıyı vermiş, bir çığır açmış, yol açmış, örnek oluşturmuş isimdi. O bakımdan biz onun ruhuna Fatiha'larını yolluyoruz ve onun adına da onun adını yaşatabilmek için de bir çınar fidanı dikiyoruz."