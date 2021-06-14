Hasan Saltık'ın ismi, Sonsuz Şükran Köyü’nde yaşatılacak





Türk müziğine kendi alanında olabilecek en büyük katkıyı vermiş, bir çığır açmış, yol açmış, örnek oluşturmuş isimdi. O bakımdan biz onun ruhuna Fatiha'larını yolluyoruz ve onun adına da onun adını yaşatabilmek için de bir çınar fidanı dikiyoruz."



130 km hızla kaza 4 ölü, 3 yaralı