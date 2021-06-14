Hatay’da 10 ayrı adrese operasyon

Hatay Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamak için 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda suç işlemek amacıyla kurulan hırsızlık, kasten yaralama, hırsızlık, hakaret, muhafaza güvenini kötüye kullanma, kasten öldürme suçlarından aranan H.T ,R.K, E. A., M. A., Y. Ç. ve K. K., isimli şahıslar yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 6 kişiden ikisi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 4 kişi adli mercilere sevk edildi.