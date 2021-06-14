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Giriş Tarihi: 14.6.2021 13:13

’da 10 ayrı adrese operasyon

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hatay’da 10 ayrı adrese operasyon

’da düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamak için 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda suç işlemek amacıyla kurulan hırsızlık, kasten yaralama, hırsızlık, hakaret, muhafaza güvenini kötüye kullanma, kasten öldürme suçlarından aranan H.T ,R.K, E. A., M. A., Y. Ç. ve K. K., isimli şahıslar yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 6 kişiden ikisi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 4 kişi adli mercilere sevk edildi.

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Hatay’da 10 ayrı adrese operasyon
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