Hatay’da FETÖ/PYD terör örgütüne yönelik operasyon: 16 gözaltı

Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü, il genelinde FETÖ/PYD terör örgütünün güncel yapılanması kapsamında örgüt heyerarşinde söz sahibi yönetici pozisyonunda bulunan bir çok örgüt üyesinin olduğunu tespit etti. Yapılan tespit çalışmalarının ardından TEM ekipleri il merkezi Antakya olmak üzere Reyhanlı, İskenderun, Dörtyol ve Erzin ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda terör örgütünün il abisi, il ablası, kadın erkek il eğitim danışmanları, ilçe ağabeyleri ve talebelerinin de içinde olduğu 16 kişiyi göz altına aldı.

Yapılan operasyonlarda kişilerin evlerinde yapılan aramalarda, F serisi 1 Amerikan doları, operasyonel olarak kullanılan hat ve telefonlarında bulunduğu toplamda 73 cep telefonu, harddisk, flaşh bellek, laptop ve tabletler, Ödgütsel dökümanlar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişekler ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 kişinin Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorgularının devam ettiği bildirildi.

HATAY VALİLİĞİ: OPERASYONLAR SÜRECEK

FETÖ/PYD Terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarla ilgili Hatay Valiliğinden yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada yakalanan kişilerin adli işlemlerinin devam ettiği belirtilirken, "FETÖ/PDY terör örgütünün ilimiz güncel yapılanması kapsamında örgüt hiyerarşinde sözde yönetici pozisyonunda bir çok örgüt üyesinin olduğu tespit edilmiştir. Örgütün güncel yapılanmasında sözde il hadimi/abisi, il hadimi/ablası, kadın ve erkek il ed (il eğitim danışmanı), ilçe abileri/hadimleri, talebe mesulleri gibi bir çok üst düzey isim tespit edilerek 11.06.2021 tarihinde Hatay il merkezi ve ilçelerde toplamda 17 hedef şahıstan 16 sının ikamet adreslerine TEM Şube Müdürlüğünce ve Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı unsurlar eşliğinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Yapılan ikamet aramalarında örgüte ait çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman zula diye tabir edilen gizli bölmelerde ele geçirilerek el konulmuştur. Yapılan aramada F Serisi 1 dolar, operasyonel olarak kullanılan hat ve telefonlarında bulunduğu toplamda 73 cep telefonu, harddisk, flaşh bellek, laptop ve tabletler, örgütsel dökümanlar bir adet ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirilmiştir. Operasyonda yakalanan şüphelilerin adli işlemleri devam etmektedir." denildi.