Havuzda boğulan Deniz Poyraz gözyaşlarıyla toprağa verildi

Adana'nın Çukurova ilçesi 100. Mahallesi'ndeki su parkında 11 Haziran'da Karslı çiftinin tek çocuğu olan Deniz Poyraz, annesi ve kuzenleriyle su parkına gitti. Çocuklar havuzda eğlenmeye başladı. Deniz Poyraz Karslı bir süre sonra havuzdan çıkamadı. Bağırma sesleri üzerine havuza koşan Dilan Karslı, oğlunun suda hareketsiz yattığını görünce çığlık atarak yardım istedi.

YAŞAMA VEDA ETTİ

Deniz'e ilk müdahaleyi, o sırada havuza çocuğunu getiren hemşire yaptı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk beynine oksijen gitmemesi nedeniyle 1 gün sonra yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Dilan Karslı, polis merkezine giderek işletme sahiplerinin ihmali gerekçesiyle şikayetçi oldu.

GİRDAP GİBİ ÇEKİYORDU

Deniz'in, havuzdaki su tahliye pompasının vakumuna kapıldığını ileri süren acılı anne, "Oğlumu tek başıma kaldırmaya çalıştım ama alttan bir girdaba girmiş gibi çekiyordu. Hemşire olduğunu bir kişi ile oğlumu çıkarmaya çalıştık. Hastaneye kaldırılan oğlumun ölüm haberini aldık. O benim meleğimde gözümün nuruydu. Onsuz yaşayamam. Oğlumun ölümüne neden olanlardan şikayetçiyim." diyerek gözyaşı döktü.

BABA CEZAYİR'DEN GELDİ

Deniz Poyraz Karslı'nın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra Küçükoba Mezarlığı'na götürüldü. Karslı'nın Cezayir'de aşçılık yapan babası Yusuf Karslı da acı haberi aldıktan sonra memleketine gelerek törene katıldı. Çocuklarını kaybeden Karslı çifti ayakta durmakta zorlandı. Toprağa verilen Deniz Poyraz Karslı'nın kesin ölüm nedeni, otopsi raporundan sonra netlik kazanacak.

İHMALİMİZ YOK

Bu arada işletme sahibi Soner Çabuk ise olayın yaşandığı saatlerde havuzun devridaim sisteminin çalıştığını, Deniz'in vakuma kapılmadığını iddia etti. Çabuk, "Söz konusu havuz, 2-8 yaş aralığındaki bebek ve çocukların ebeveyn kontrolünde girmesi için yapılmış bir havuz. İşletme olarak bizim herhangi bir kusurumuz yok. Savcı, bilirkişi ve polis ekiplerinin çalışması tamamlandığında gerçek ortaya çıkacaktır" diye konuştu.