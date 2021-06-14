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Giriş Tarihi: 14.6.2021

Havuzda kırık vakum faciası

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Havuzda kırık vakum faciası
'da 10 yaşındaki , 70 santim derinliğindeki havuzda boğularak hayatını kaybetti. Olay, 11 Haziran'da 'ya bağlı 100. Yıl mahallesindeki özel bir havuzda meydana geldi. ve yakınları, çocuklarını alarak havuza gitti. Arkadaşlarıyla birlikte derinliği 70 santim olan havuza giren Deniz Poyraz, bir süre yüzdükten sonra çırpınmaya başladı. Diğer çocukların çığlıkları üzerine olaya müdahale edildi. Vakum çocuğu çektiği için anne Dila Karslı çocuğun sıkışan ayağını çıkaramadı. O sırada havuza çocuğunu getiren bir hemşire vakuma ayağını sokup, çocuğu sudan kurtarmayı başardı. Hemşire, çocuğa kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk hayatını kaybetti.

'OĞLUM ÇIRPINIYORDU'
Çocuğunun gözleri önünde hayatını kaybettiğini belirten acılı anne, "Arkadaşlarıyla havuzda oynarken birden ses geldi. Havuza gittim, oğlum çırpınıyordu. Çektim ama çıkaramadım. Bir hemşire yardım etti. Bir süre çıkaramadık. Daha sonra hemşire ayağını vakuma soktu, onun sayesinde çıkardık. Hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı. Vakumun kapağı kırık olmasına rağmen çalıştırmışlar. Havuz sorumlularından şikâyetçiyim" diyerek gözyaşı döktü.

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Havuzda kırık vakum faciası
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