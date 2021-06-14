İki milyona yakın ele geçirilmişti! 4 şüpheli tutuklandı

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenlemişti. Zehir tacirlerine yönelik dokuz farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda; normalde "Yeşil Reçete" ile satılan ve uyuşturucu ve uyarıcı etkisi olduğu iddia edilen bir milyon 757 bin adet uyuşturucu hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 102 bin 100 lira nakit para, bir ruhsatsız tabanca ve altı mermi ele geçirilmişti. Gözaltına alınan beş şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.