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Giriş Tarihi: 14.6.2021 13:11

İki milyona yakın ele geçirilmişti! 4 şüpheli tutuklandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
İki milyona yakın ele geçirilmişti! 4 şüpheli tutuklandı

Polisleri’nin “Yeşil Reçete” ile satılan ve uyuşturucu etkisi olduğu ifade edilen bir milyon 757 bin kaçak veya sahte hap ele geçirdiği operasyonda dört şüpheli tutuklandı.

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Polisleri düzenlemişti. Zehir tacirlerine yönelik dokuz farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda; normalde "Yeşil Reçete" ile satılan ve uyuşturucu ve uyarıcı etkisi olduğu iddia edilen bir milyon 757 bin adet uyuşturucu hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 102 bin 100 lira nakit para, bir ruhsatsız tabanca ve altı mermi ele geçirilmişti. Gözaltına alınan beş şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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İki milyona yakın ele geçirilmişti! 4 şüpheli tutuklandı
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