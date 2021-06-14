İş insanlarının kabusu sona erdi

Bursalı iş insanlarıyla irtibata geçtiği tespit edilen A.Ç. isimli çete lideri ve ona bağlı M.T, S.S ve R.O'nun, tehdit ve şantaj yoluyla iş insanlarına zorla senet imzalattıkları belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, çeteyi çökeltmek için düğmeye bastı. Bursa ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, Örgütün lideri A.Ç, örgütün yöneticisi M.T ve örgütün üyeleri S.S ile R.O kıskıvrak yakalandı. Şahısların ayrıca, tefecilik, adam kaçırma, yaralama ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri tespit edildi.

ÇEK VE SENETLER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda mağdurlardan zorla alındığı değerlendirilen 386 Bin TL tutarında 12 adet çek ve senet, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.