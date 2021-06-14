İstanbul'da bir ilk! Deprem-tsunami gözlem istasyonu kuruldu

"AKADEMİK VE BİLİMSEL ÇALIŞMALARI DA ASLA GÖZ ARDI ETMEDİK"

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ise, "2000 yılından itibaren ilçede yıkılıp insanları öldürecek binaların tamamını yenilemek için yoğun bir çalışma yaparken, akademik ve bilimsel çalışmaları da asla göz ardı etmedik" ifadelerini kullandı.

İSTASYONUN ÖZELLİĞİ

Büyükçekmece Deprem-Tsunami Gözlem İstasyonu deprem öncesi Marmara Bölgesi'nde risk azaltma çalışmaları kapsamında kuruldu.

Çok disiplinli ölçüm yapan bu istasyon İstanbul'da bu özelliğe sahip ilk ve tek istasyon. İçerisindeki sensörler sayesinde depremin daha sağlıklı veri değerlendirmesine, su seviyesindeki değişikliği ölçerek deprem sonrası oluşabilecek bir tsunamide yaklaşık 5-7 dakikalık zaman diliminde tsunami erken uyarı bilgisi sağlayacak. Meteorolojik ölçümleri ile de hem tüm parametrelerin doğru değerlendirmesine hem de bölgedeki çiftçilerin tarımsal faaliyetlerine katkı sunacak.

İstasyondan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne iletilecek olan tüm veriler, enstitünün web sayfası üzerinden takip edilebilecek.