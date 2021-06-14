İstanbul'da Kovid-19 aşısına hücum! 40 yaş ve üzeri vatandaşlar hastanelere akın etti!

Bu arada, aşılamada öncelikli yaş grubuna dahil olan 57 yaşındaki Durak Tuna da iğne korkusu olmasına karşın eşinin elini tutarak Kovid-19 aşısını oldu.

Tuna'nın eşi Döndü Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin normalde iğne korkusu olduğunu, tahlil yaptıramadığını, ameliyat bile zor olduğunu anlattı.

Buna rağmen eşinin aşı olduğuna dikkati çeken Tuna, "Tabii ki halkın sağlığı, çocuklarımızın geleceği için aşımızı olmaya geldik. Ben de aşımı oldum. İnşallah bu hastalık da bitecek, eski düzenimize döneceğiz. Bu sonuçta toplumun sorunu. Evrensel bir sorun. Büyüklerimizin, tıp alanında emek vermiş insanların emeği boşa gitmemeli. Herkes aşısını olmalı, güvenmeli." ifadelerini kullandı.