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Giriş Tarihi: 14.6.2021 10:07

Kartal'da 35 bin liralık ziynet eşyası çalan 3 şüpheli kamerada

DHA
Kartal'da 35 bin liralık ziynet eşyası çalan 3 şüpheli kamerada

Kartal'da evden 35 bin lira değerinde ziynet eşyası çalıp kaçan 3 şüpheliden biri 'de olay günü kullandıkları kiralık araçla yakalandı. Üç şüphelinin hırsızlık yaptıktan sonra olay yerinden araçla kaçma anları ise güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Polis ekipleri, 29 Mayıs Salı günü Kartal Kordonboyu Mahallesi'ndeki bir evden 35 bin lira değerinde ziynet eşyası ve muhtelif eşyanın çalındığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, evin çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntüleri izleyen ekipler, hırsızlığı 3 şüphelinin gerçekleştirip bir otomobille olay yerinden uzaklaştığını tespit etti. Kiralık olduğu tespit edilen aracın plakası üzerinde çalışma başlatan ekipler, 10 Haziran Perşembe günü, A.G., isimli şüpheliyi 'de olay günü kullanılan kiralık araçta gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen A.G., adli kontrol şartıyla serbest kalırken, polisin 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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Kartal'da 35 bin liralık ziynet eşyası çalan 3 şüpheli kamerada
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