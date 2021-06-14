Kayseri'de nöroloji doktoru silahlı saldırıya uğradı! Bakan Koca'dan açıklama



"ÇOK ŞÜKÜR DOKTORUMUZUN DURUMU İYİ"

Yaşanan olayla ilgili bilgi veren Vali Günaydın, "Bugün mesai çıkışında doktor arkadaşımıza silahlı saldırı oldu. Çok şükür doktorumuzun durumu iyi. Saldırgan görevlilerimiz tarafından yakalandı. Sorgusu devam ediyor. Sorgudan sonra daha net açıklamalar yapılabilir. Olay nedeni hakkında şu anda bir açıklama yapmak doğru değil. Arkadaşlarımızın bu konu hakkında çalışması devam ediyor. Çok şükür doktorumuzun durumu iyi. Biraz sonra kendisini Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledeceğiz. Arkadaşlarımızdan aldığımızı bilgiye göre durumu gayet iyi. Bende kendisi ile görüştüm. Sağlık çalışanlarına, mesai arkadaşlarına, ailesine geçmiş olsun diyorum. Şahıs elimizde sorgusu devam ediyor. Daha detaylı açıklama sonra yapılacaktır" diye konuştu.