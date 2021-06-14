Kazalarda 11 ölü, 13 yaralı

Konya
'nın Selçuklu
ilçesinde yaşanan kazada Kenan Alpcan (45) idaresindeki motosiklet devrildi. Sürücü Alpcan, yaşamını yitirdi. Tuzlukçu
ilçesinde ise Arif Yıldırımer (49) idaresindeki ticari taksi, şarampole devrildi. Yıldırımer hayatını kaybetti. -Kırklareli
'nde Kamil Günaydı, Bingöl'de Hatice K., Antalya'nın Alanya ilçesinde Müzeyyen Koç (23), karşıdan karşıya geçmeye çalışırken, araçların çapması sonucu hayatlarını kaybetti. -Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Süleymanpaşa ilçesinde ise bisikletle şarampole yuvarlanan araştırma görevlisi İsmail Taş (36) öldü. -Ordu'nun Ünye ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Şeref Güney (50) ile eşi Fatma Güney (49), yaşamını yitirdi. -Erzurum'da gece saatlerinde iki araç çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Kaza anında araçların birinde bulunan 3 aylık bebek ise bunu kanamadan kurtuldu.
Furkan NEHRİ-Tolga YANIK-Furkan NEHRİ-MEHMET AL
/ SABAH