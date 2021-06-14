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Giriş Tarihi: 14.6.2021 08:34 Son Güncelleme: 14.6.2021 08:34

verildi! Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek, uzatılacak mı? Kısa Çalışma Ödeneği bitiş tarihi!

KÇÖ son tarih verildi! Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek, uzatılacak mı? Kısa Çalışma Ödeneği bitiş tarihi!

Haziran ayını yarıladığımız şu günlerde, üç aylığına uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği için sona yaklaşıldı. Yüz binlerce çalışanı ve işvereni ilgilendiren Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek, uzatılacak mı diye araştırılırken verildi. Mart ayının sonunda Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayacak şekilde KÇÖ’nün ertelenmesi kararlaştırılmıştı. İşte KÇÖ bitiş tarihi ve Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama!

Tüm sektörleri ve yüz binlerce çalışan ile işvereni ilgilendiren Kısa Çalışma Ödeneği'nin son tarihi yaklaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mart ayında biten KÇÖ'nün son defa üç aylığına uzatıldığını duyurmuştu. Belirtilen tarihin sonuna gelinmesi üzerine çok sayıda işçi ve işveren, Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek, uzatılacak mı diye araştırıyor. ve Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama!

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SON TARİH NE?

Koronavirüs salgını nedeniyle başlanan ve Mart ayında alınan kararla 30 Haziran 2021 tarihine uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği son günlerin araştırma konusu haline geldi. KÇÖ uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayınlanmış ve bitiş tarihi olarak 30 Haziran gösterilmişti.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ŞARTLARI NELER?

KÇÖ için bir çalışan için son 3 yıl içinde en az 450 gün prim yatırılmış olması gerekiyor. Ayrıca son 60 gün içinde kesintisiz olarak prim ödemesinin yapılmış olması da şart koşuluyor. Kısa Çalışma Ödeneği tüm meslek kollarını kapsıyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA E-DEVLET

Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları işçiler adına işverenler tarafından yapılıyor. Başvurusu yapılan ve KÇÖ olup olmadığını öğrenmek isteyen işçiler Kısa Çalışma Ödeneği sorgulamasını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebiliyor.

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KÇÖ son tarih verildi! Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek, uzatılacak mı? Kısa Çalışma Ödeneği bitiş tarihi!
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