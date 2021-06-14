Kısıtlamada drifte 10 bin TL ceza

Olay, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu dün akşam saatlerinde, Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6862 Sokak'ta meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki otomobilin sürücüsü, bir anda drift atmaya başladı. Tehlikeli şekilde kendi etrafında dönen otomobil sürücüsü, dönüş esnasında aracının kapısını da açtı. Bu anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Sürücü bir süre drift attıktan sonra aracın sol ön kapısı açık şekilde ilerlemeye başladı. Bu sırada sürücü,

direksiyon hakimiyetini kaybedip, otomobilin arka tamponuyla bir apartmanın dış duvarlarına çarptı. Çarpmanın ardından otomobilden inen sürücüyle arkadaşı, kazanın verdiği hasarı inceledi.

EKİPLER YERİNİ TESPİT ETTİ

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve çevredekilerin şikayeti üzerine polis, otomobil ve sürücüsünü aramaya başladı. Kepez Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 07 BRA 94 plakalı otomobil ile sürücüsünün ise Ferat Can Ç. olduğunu belirledi. Aynı gün gece saatlerinde,

otomobili ve sürücüsünü, belirlenen adreste bulan polis, Ferat Can Ç.'ye 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal', 'drift atmak' ve 'trafiği tehlikeye sokmak' suçlarından 10 bin TL ceza uyguladı. Otoparka çekilen otomobil, iki ay trafikten menedildi.