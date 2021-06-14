Belaruslu kadın eski eşinin hakaretlerini yargıya taşıdı

İzmir 1. Aile Mahkemesi'nde geçtiğimiz yıl kendisine şiddet uygulayan ve uyuşturucu kullanan restoran işletmecisi eşi Cansel K.'den boşanan Belaruslu Darya K., yargılama sonunda eski kocasının kusurlu bulunması nedeniyle de 15 bin lira tazminat aldı.
Daha önce nafaka ödemediği için 3 ay hapis cezası alan Cansel K., eski eşi Darya K.'ye son 1.5 ay içinde Viber uygulaması üzerinden tehdit ve hakaret mesajları gönderdi. Cansel K.'nin eski karısına gönderdiği mesajlardan birinde, "Sen beceremiyorsun bu işi. Sana para falan da yok. Küçük beyninden bu işi çıkar. Ver kızımız D.'yi bana. Senden anne olmuyor.
Daha fazla zorlama kendini. Ver. D.'yi ne halin varsa gör" şeklinde yazdı. Cansel K. başka bir mesajında, "Pislik. Suriyeli gibisin. Emin ol. Fare suratlı pislik. Şimdi keyfine bak. Sefil sürtük. Aç dansöz. Asalak parazit. Zavallısın. Sen gerçekten haddini aştın artık. Şimdi denize gireceğim. En kısa zamanda seninle helalleşeceğiz" dedi.
BU DEVRAN BÖYLE SÜRMEZ DARYA EFENDİ
Öfkesi bir türlü dinmek bilmeyen Cansel K. diğer mesajlarında da hakaretlerini sürdürdü. Cansel K., "Bu devran böyle sürmek Darya efendi. Seninle hesaplaşacağız. Bekle. Sana köpek tasması geçirip sokaklarda dolaştıracağım. Arabaların tekerlerine tuvalet yapmak yasak" dedi.
Darya K. avukatı Maryia Konak aracılığıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na tehdit, hakaret ve iftiralar nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Mesaj içeriklerinin birer örneklerini de şikayet dilekçesine ekleyen Darya K., savcılık yetkililerinden hakaret ve tehdit etmeme emri dahil olmak üzere uzaklaştırma kararının verilmesini istedi.
İFTİRA, TEHDİT VE HAKARET
Darya K.'nın avukatı Maryia Konak, "Müvekkilim Darya K.'nin eski eşi Cansel K. uyuşturucuya bağımlı bir kişilik olup evlilik içerisinde karısına birçok kez şiddet uyguladı.
Bu nedenle müvekkilimin ister istemez manevi ve fiziksel zarar olarak zarar görme ihtimaline karşı uzaklaştırma talebiyle şikayette bulunduk. Hakaret, tehdit ve iftiralar nedeniyle Cansel K.'nin cezalandırılması istemiyle savcılığa dilekçemizi sunduk.
Tecavüzcüsünü öldürdü tahliye edildi
Şaka gibi savunma! Banka çalışanının kafasına silah dayamıştı!
Tanık ifadesi davaya damga vurdu! CHP'li başkan trafikte terör estirmişti
Geçtiğimiz yıl İzmir 1. Aile Mahkemesi'nde sonuçlanan boşanma davasında Cansel K. kusurlu bulunduğu için Darya K.'ye 15 bin lira tazminat ödemişti. Nafakayı ödemediği için de 3 ay hapis cezası almıştı" şeklinde konuştu.