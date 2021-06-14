Belaruslu kadın eski eşinin hakaretlerini yargıya taşıdı





Daha önce nafaka ödemediği için 3 ay hapis cezası alan Cansel K., eski eşi Darya K.'ye son 1.5 ay içinde Viber uygulaması üzerinden tehdit ve hakaret mesajları gönderdi. Cansel K.'nin eski karısına gönderdiği mesajlardan birinde, "Sen beceremiyorsun bu işi. Sana para falan da yok. Küçük beyninden bu işi çıkar. Ver kızımız D.'yi bana. Senden anne olmuyor.