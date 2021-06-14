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Giriş Tarihi: 14.6.2021 22:07

Kullandığı ATV ile uçuruma yuvarlanan  kişi kurtarılamadı

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Kullandığı ATV ile uçuruma yuvarlanan  kişi kurtarılamadı

’ın Kurucaşile ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 54 yaşındaki hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı

Edinilen bilgilere göre, kaza, Kurucaşile ilçesine bağlı Paşalılar köyünde meydana geldi. (54) kullandığı ATV ile seyir halinde iken bir anda ATV'nin kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan ATV ile önce duvara çarpan ardından 20 metrelik uçuruma yuvarlanan kazada ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla uçurumdan yola çıkarılan ve ilk müdahalesi kaza mahallinde yapılan Bulut daha sonra ambulans ile Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastane yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Arcan Bulut yaşamını yitirdi.
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Kullandığı ATV ile uçuruma yuvarlanan  kişi kurtarılamadı
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