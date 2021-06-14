Kullandığı ATV ile uçuruma yuvarlanan  kişi kurtarılamadı

Edinilen bilgilere göre, kaza, Kurucaşile ilçesine bağlı Paşalılar köyünde meydana geldi. Arcan Bulut
(54) kullandığı ATV ile seyir halinde iken bir anda ATV'nin kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan ATV ile önce duvara çarpan ardından 20 metrelik uçuruma yuvarlanan kazada ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla uçurumdan yola çıkarılan ve ilk müdahalesi kaza mahallinde yapılan Bulut daha sonra ambulans ile Bartın
Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastane yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Arcan Bulut yaşamını yitirdi.