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Giriş Tarihi: 14.6.2021 22:34 Son Güncelleme: 14.6.2021 22:34

, ayın kaçında? ile tatili kaç gün?

Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Her yıl ’nın ardından idrak edilen yılında ne zaman kutlanacak merak konusu olarak , ayın kaçında, tatili kaç gün? şeklindeki sorularla araştırılmaya devam ediliyor. Diyanet dini günler takvimiyle merak edilen ne zaman, ayın kaçında, tatili kaç gün? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

yılında hangi tarihte kutlanacağı merak konusu oluyor. arefesine az bir zaman kala , ayın kaçında, tatili kaç gün? sorularına yoğun olarak yanıt aranarak bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA, TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı 2021 tarihi ve diğer tüm detaylar şöyle;



2021 yılında kurban bayramı şu günlerde kutlanacak;

  • 19 Temmuz 2021 Pazartesi – Arefe
  • 20 Temmuz 2021 Salı – 1. Gün
  • 21 Temmuz Çarşamba – 2. Gün
  • 22 Temmuz Perşembe – 3. Gün
  • 23 Temmuz Cuma – 4. Gün



KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).



KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

  • Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
  • Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

  • Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
  • Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
  • Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.
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Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tatili kaç gün?
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