Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında? Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Kurban Bayramı 2021 yılında hangi tarihte kutlanacağı merak konusu oluyor. Kurban Bayramı arefesine az bir zaman kala Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında, tatili kaç gün? sorularına yoğun olarak yanıt aranarak bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor.
Kurban Bayramı 2021 tarihi ve diğer tüm detaylar şöyle;
2021 yılında kurban bayramı şu günlerde kutlanacak;
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).
Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: