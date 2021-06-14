KYK borç yapılandırma nasıl yapılır? 2021 e devlet ile KYK borcu yapılandırma sorgulama ekranı

KYK BORÇ YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

KYK borç yapılandırma ve sorgulama işlemleri son günlerde gündemde yer almaya devam ediyor. Resmi Gazete'de yayınlanan bu yasa birçok borcu kapsarken KYK borç yapılandırması için vatandaşlar Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın 'ivd.gib.gov.tr' adresi üzerinden giriş yapılacak, ardından ekranda e-Devlet ile giriş yapacak.

KYK BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Borç yapılandırması için vatandaşlar Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın 'ivd.gib.gov.tr' adresi üzerinden giriş yapılacak, ardından ekranda e-Devlet ile giriş yapacak. Buna tıklayarak ve e-Devlet bilgilerinizle giriş yapacaksınız. Sitedeki talimatlarla ilerleyerek başvuru yapılabilecek. Vergi dairesine 'turkiye.gov.tr'den de erişilebiliyor. Ya da vergi dairelerine giderek şahsen başvuru yapılabilecek. Ödemeleri de kredi kartıyla veya havale ile yapmak mümkün olacak.

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YAPILANDIRMA HANGİ DÖNEM BORÇLARI KAPSIYOR, NE ZAMANA KADAR BAŞVURULACAK?

KYK borçları bu süreçte yapılandırma kapsamında olacak. Yapılandırmadan faydalananlar ödemelerini 6, 9, 12, 18 aylık taksitler şeklinde ödeyebilecekler. Yapılandırma için için 31 Ağustos'a kadar başvuru yapılması gerekecek. İlk taksit ödemeleri ise eylül sonuna kadar yapılacak.

Yapılandırmadan faydalanacaklar, ödemelerini 6, 9, 12 ve 18 aylık taksitler halinde ödeyebilecekler.

Kanuna göre, düzenlemenin uygulanmasında kullanılacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31 Aralık 2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1 Kasım 2016 tarihinden itibaren aylık yüzde 0,35 oranını ifade edecek.