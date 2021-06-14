Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor. Bu nedenle de Cumartesi ve Pazar günleri sokağa çıkma yasağı saatleri değişti. Son düzenlemelere göre, bugün marketler saat kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor? Aşağıda, A101, Migros, BİM, ŞOK gibi zincir marketlerin çalışma saatleri ve bakkalar saat kaçta açılıyor sorusunun yanıtı ve yayımlanan genelgeye ilişkin detaylar yer alıyor.

MARKETLER BUGÜN KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR? HAFTA SONU MARKETLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı genelgede, hafta içi ve hafta sonu marketlerin çalışma saatleri düzenlendi. Genelgeye göre, marketler hafta içi ve hafta sonu açık olacak. Hafta içi marketler 09.00 ila 21.00 arasında çalışırken tam kapanmanın olduğu pazar günü ise bundan farklı bir saat diliminde hizmet verecek.

İşte, 13 Haziran bugün marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık sorularının yanıtları