Mersin’de aranan FETÖ şüphelisi eski astsubay Afyonkarahisar’da yakalandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Yalova İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Kısmında Jandarma Astsubay olarak görevliyken açığa alınan Oktay K., hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

TUTUKLANDI

Karar üzerine şahsın Afyonkarahisar'da olduğunu tespit eden polis ekipleri düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından SEGBİS aracılığıyla alınan ifadesinin alınan şüpheli, Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.