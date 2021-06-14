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Giriş Tarihi: 14.6.2021 18:08

’de aranan şüphelisi eski astsubay ’da yakalandı

İHA
Mersin’de aranan FETÖ şüphelisi eski astsubay Afyonkarahisar’da yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski astsubay ’da yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü () silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Yalova İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Kısmında Jandarma Astsubay olarak görevliyken açığa alınan Oktay K., hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

TUTUKLANDI

Karar üzerine şahsın 'da olduğunu tespit eden polis ekipleri düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından SEGBİS aracılığıyla alınan ifadesinin alınan şüpheli, Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Mersin’de aranan FETÖ şüphelisi eski astsubay Afyonkarahisar’da yakalandı
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