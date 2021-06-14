Mezuniyetten 3 gün sonra lösemi oldu annesinin verdiği ilikle hayata döndü

Antalya
Akdeniz Üniversitesi'nde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden geçtiğimiz yıl mezun olan Emine Akgül
(23), okulu bitirmenin sevincini doya doya yaşayamadan lösemi olduğunu öğrendi. Diploma aldıktan 3 gün sonra dünyası başına yıkılan Akgül hastalığı nedeniyle KPSS'ye de giremedi. Kemoterapi tedavisi gören ve 76 gün hastanede kalan Akgül için ilik arayışı bir türlü sonuç vermedi. Babası ve iki ağabeyinden alınan ilikler uyumlu çıkmayınca annenin donör olması denendi. Anne Ayşe Akgül'ün iliği yüzde 45 uyumlu çıkınca operasyon gerçekleştirildi ve genç kız ölümün eşiğinden döndü. Mersin
Tarsus'ta yaşayan Emine Akgül "2 Nisan artık benim ikinci doğum günüm. Annem beni adeta ikinci kez doğurdu. Ailem bu süreçte en büyük destekçimdi. Hiçbirinin hakkını ödeyemem" dedi.
'KIZIM İÇİN CANIMI İSTESELER VERİRİM'
ANNE Ayşe Akgül: Doktor, 'Kızınız lösemi' deyince dünyam başıma yıkıldı. Biricik meleğimi kaybedeceğim diye çok korktum. İliğimi değil canımı istesinler kızım için veririm. İkimizde aylarca hastanede çok yıprandık ama birbirimizden umudumuzu asla kesmedik. Nakilden sonra kızıma bir bebeğe bakar gibi baktım. O benim için çok değerli. Tünelin sonu aydınlık biz hep buna inandık.