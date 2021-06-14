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Giriş Tarihi: 14.6.2021 09:10

Muhtarların arazi ihaneti

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Muhtarların arazi ihaneti

Devletin en değerli arazisi olan ve satışı mümkün olmayan meraları sahte belge ile değiştiren kamu görevlileri rüşvet karşılığında hazine arazisine dönüştürerek satışı gerçekleştirdi. Gözlerin önünde meralarının tek tek satıldığını gören 10 köy halkı isyan etti. Köylüler asıl darbeyi ise devletin malına sahip çıkmakla yükümlü olan muhtarların işin içinde olduğunu öğrendiklerinde aldı. Mali polisin operasyonunda 3 köy muhtarı ile birlikte 30 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne kamu görevlileri tarafından Ankara'nın Haymana İlçesi'nde satışa çıkarılması mümkün olmayan devletin mera arazilerinin vasıfları değiştirilerek hazine arazi haline getirildiği ardından da satış yapıldığı yönünde ihbar geldi. Polis ekipleri, 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu yapılan soruşturmada kamu görevlilerinde aralarında bulunduğu 30 kişilik çete üyesi tespit etti. Mali Şube ekipleri çete üyelerinin kamu arazilerini hangi yöntemlerle satış gerçekleştirdiği belirledi.

DEVLETİN MERA ARAZİLERİ BÖYLE SATILMIŞ

Ankara Haymana İlçesi'nde 10 köyün içinde yer alan arazileri almak isteyen kişiler başvuruda bulundu. İ.G., M.K. ve B.K. isimli kamu görevlileri 2 bin 500 lira rüşvet karşılığında satışa çıkarılması mümkün olmayan devletin en değerli mera arazilerini sahte belgelerle tapu kadastro sisteminde proje değişikliği yaparak hazine arazine dönüştürdü. Rüşvet aldıkları vatandaşlara ise kendi oluşturdukları sahte dekont verildi. Bu yöntemle kamuya ait yüzlerce meranın satış işlemi gerçekleştirilirken milyonluk vurgun yaptıkları ortaya çıktı.

MUHTARLAR KÖY ARAZİLERİNİ SATTI

Gözlerinin önünde tek tek arazilerinin başkalarına tarafından alındığını gören köylüler isyan etti. Köylüler arasında satılan araziler yüzünden tartışmalar yaşandı. Mera arazi olarak bildikleri yerlere ev yapıldığını, bahçeye dönüştürüldüğünü gören köylüler olup biten karşısında çaresiz kaldı. 3 köy muhtarı ise rüşvet karşılığında mera arazilerini kendileri için alırken başkasının da alması için para karşılığında aracı oldu.

30 GÖZALTI

Mali şube ekipleri, devletin arazisini satan çeteye yönelik operasyon için düğmeye bastı. Soruşturma kapsamında 7 kamu görevlisinin yanında 3 köy muhtarı ile birlikte 30 kişi gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Muhtarların arazi ihaneti
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