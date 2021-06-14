Muhtarların arazi ihaneti

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne kamu görevlileri tarafından Ankara'nın Haymana İlçesi'nde satışa çıkarılması mümkün olmayan devletin mera arazilerinin vasıfları değiştirilerek hazine arazi haline getirildiği ardından da satış yapıldığı yönünde ihbar geldi. Polis ekipleri, 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu yapılan soruşturmada kamu görevlilerinde aralarında bulunduğu 30 kişilik çete üyesi tespit etti. Mali Şube ekipleri çete üyelerinin kamu arazilerini hangi yöntemlerle satış gerçekleştirdiği belirledi.

DEVLETİN MERA ARAZİLERİ BÖYLE SATILMIŞ



Ankara Haymana İlçesi'nde 10 köyün içinde yer alan arazileri almak isteyen kişiler Milli Emlak Genel Müdürlüğü başvuruda bulundu. İ.G., M.K. ve B.K. isimli kamu görevlileri 2 bin 500 lira rüşvet karşılığında satışa çıkarılması mümkün olmayan devletin en değerli mera arazilerini sahte belgelerle tapu kadastro sisteminde proje değişikliği yaparak hazine arazine dönüştürdü. Rüşvet aldıkları vatandaşlara ise kendi oluşturdukları sahte dekont verildi. Bu yöntemle kamuya ait yüzlerce meranın satış işlemi gerçekleştirilirken milyonluk vurgun yaptıkları ortaya çıktı.

MUHTARLAR KÖY ARAZİLERİNİ SATTI



Gözlerinin önünde tek tek arazilerinin başkalarına tarafından alındığını gören köylüler isyan etti. Köylüler arasında satılan araziler yüzünden tartışmalar yaşandı. Mera arazi olarak bildikleri yerlere ev yapıldığını, bahçeye dönüştürüldüğünü gören köylüler olup biten karşısında çaresiz kaldı. 3 köy muhtarı ise rüşvet karşılığında mera arazilerini kendileri için alırken başkasının da alması için para karşılığında aracı oldu.

30 GÖZALTI



Mali şube ekipleri, devletin arazisini satan çeteye yönelik operasyon için düğmeye bastı. Soruşturma kapsamında 7 kamu görevlisinin yanında 3 köy muhtarı ile birlikte 30 kişi gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.