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Giriş Tarihi: 14.6.2021 17:19

Nesli tehlike altındaki Akdeniz foku limanında görüntülendi

DHA
Nesli tehlike altındaki Akdeniz foku Kaş limanında görüntülendi

'nın ilçesi marinasında tekneler arasında yüzüp su altında dinlenen Akdeniz fokunu görenler, cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz foklarından biri, broveli dalış eğitmeni Erkun Tanyar tarafından 'ta görüntülendi. Özellikle falezler bölgesinde Akdeniz foklarıyla defalarca karşılaştığını belirten Tanyar, "Hava ısınmaya başladıkça Akdeniz fokları da bu bölgeye doğru göç etmeye başlıyor. Biri de Kaş Limanı'na girmiş. Demirli teknelerin arasında dinlenirken fark ettim. Bir süre battı çıktı, dinlendi. Ardından limandan çıkıp kayalıklara doğru ilerledi" dedi.

Nesli tehlike altındaki Akdeniz foklarından, dünya üzerinde 750 kadar birey yaşıyor. Bunların 110'u ise Türkiye kıyılarında bulunuyor.

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Nesli tehlike altındaki Akdeniz foku Kaş limanında görüntülendi
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