Organlarıyla umut oldu

Balıkesir'de beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan fakat 3 gün sonra yaşam savaşını kaybederek beyin ölümü gerçekleşen 58 yaşındaki kadın hastanın organları, organ nakli bekleyen hastalara umut verdi.

Rahatsızlanarak ambulansla Bandırma Devlet Hastanesine getirilen ve yapılan kontrollerde beyin kanaması geçirdiği belirlenen M.Demirci, acil olarak yoğun bakım ünitesine alındı. Burada doktorların tüm çabalarına rağmen beyin ölümü gerçekleşen kadın hastanın ailesiyle görüşen hastane yönetimi, organ bağışı için aileden izin aldı.

HASTALARA UMUT OLDU

Verilen onayın ardından hazırlıklarını tamamlayan doktorlar M.Demirci'nin böbreklerini, karaciğerini ve kornealarını başarılı bir şekilde aldı. Bursa'da organ nakli bekleyen hastalara umut olan organ bağışında, 2 böbrek, Bursa Yüksek İhtisas Hastanesinden gelen ekiplere, Karaciğer, Bursa Acıbadem Hastanesinden gelen ekiplere ve kornealar ise Balıkesir Tıp Fakültesinden gelen ekiplere teslim edildi.