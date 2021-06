Parka çağırıp öldürdü! Eve gidip kıyafetlerini değiştirdi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin Kurbanbaba Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Yusuf Karataş'ı çağıran Onur C. parka gelen Karataş'ı bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbeleri alan Yusuf Karataş, kanlar içinde yere yığıldı. Çevrede bulunanlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Karataş'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Hastanede kalp masajı yapılan talihsiz genç kurtarılamazken cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayı gerçekleştiren Onur C, bir süre sonra olay yerine gelerek cinayeti gerçekleştirdiğini itiraf etti. Olaydan sonra eve gidip kıyafetlerini değiştirdiği öğrenilen Onur C, gözaltına alınırken Yusuf Karataş'ın küçük yaşta anne ve babasını kaybettiği ve dedesiyle birlikte yaşadığı öğrenildi.