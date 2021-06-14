Parklarda satıyordu! Takip edip suçüstü yakaladılar

İstanbul Polisi; Ataşehir İlçesi'nde uyuşturucu madde satışı yapan A.U. isimli zehir tacirinin aracını fiziki olarak takibe aldı. A.U. isimli şüpheli Ümraniye İlçesi'ne bağlı İkbal Caddesi üzerinde bulunan bir parka giderek O.R.K., M.A. ve F.A. isimli üç kişiye uyuşturucu madde satmaya çalıştı. Söz konusu kişilerin tamamı gözaltına alındı. Uyuşturucu satıcısı A.U.'nun üzerinde üç parça halinde; 21.5 gram ağırlığında sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 885 lira nakit para ele geçirildi. A.U. isimli şüphelinin ikamet adresine de baskın yapıldı. Adreste yapılan aramalarda bir kilo 738 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, bir ruhsatsız tabanca ve dört mermi ele geçirildi. A.U. isimli şüpheli tutuklandı. "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak" suçundan haklarında yasal işlem yapılan O.R.K., M.A. ve F.A. isimli üç şüpheli ise serbest bırakıldı.