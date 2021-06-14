POMEM polis alımı ile ilgili sorgulamalar son dönemde epey hız kazandı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından gelen duyuruları yakından takip edenler POMEM polis alımı son gelişmeleri sorguluyor. Geçtiğimiz günlerde Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 26. Dönem POMEM Eğitim sonu sınavı hakkında açıklama yapıldı. Buna göre; POMEM polis alımı ne zaman? 26. Dönem POMEM Eğitim sonu sınavı ne zaman, hangi tarihte?
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmak isteyen adaylar için POMEM polis alımı son günlerde merak konusu oluyor. Detaylar şöyle;
Polis Akademisi duyurdu:
"03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği" hükümleri gereği, 26. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olacak öğrencilerin sınavları;
15-17 Haziran 2021 tarihleri arasında öğrenim gördükleri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde yapılacaktır. Anılan yönetmeliğin 6'ncı maddesi gereği ilan olunur."
Geçtiğimiz döneme ilişkin başvurular 2020 senesinin Aralık ayında alınmıştı. 28. Dönem başvurularının da aynı tarihlerde gerçekleşmesi bekleniyor.