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Giriş Tarihi: 14.6.2021 10:44 Son Güncelleme: 14.6.2021 10:47

Sadaka kutusunu bile çaldılar! Çok sayıda kayıtları çıktı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Sadaka kutusunu bile çaldılar! Çok sayıda kayıtları çıktı

’da iş yerlerini soyan ve bir iş yerinden sadaka kutusunu bile çalan iki hırsız yakalandı.

'da iş yerlerini soyan iki hırsız yakalandı. 'nde gece saat 03.00 sıralarında girdikleri bir iş yerinden sadaka kutusunu da çalan ve güvenlik kamera görüntülerine yansıyan M.A. ve F.A. isimli yaşları 18'den küçük olan iki şüpheli hakkında "İş Yerinden Hırsızlık ve Mala Zarar Verme" suçlarından yasal işlem yapıldı.

ÇOK SAYIDA KAYITLARI ÇIKTI

"Hırsızlık" suçundan ötürü çok sayıda kayıtlarının bulunduğu ortaya çıkan iki şüpheli adliyeye sevk edildi ve serbest bırakıldı.

Sadaka kutusunu bile çalan hırsızlar yakalandı | Video

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Sadaka kutusunu bile çaldılar! Çok sayıda kayıtları çıktı
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