Sağlıkçıların park cezası o hakime takıldı

Konya
'da koronavirüs salgını döneminde taşınan İl Sağlık Müdürlüğü binası bahçesindeki çalışma nedeniyle araçları müdürlüğün önündeki sokağa zorunlu olarak park eden sağlık çalışanlarına fahri trafik müfettişi tarafından park cezası yazıldı. İl Sağlık Müdürlüğü dilekçe ile bahçede çalışma olduğunu belirten resmi yazıyı hem Emniyet'e hem de ilgili mahkemelere gönderdi. Daha önce odasından çay fişi ve 20 lira kaybolduğu gerekçesiyle sabıkasız iki temizlikçiyi tutuklatan Konya 4. Sulh Ceza Hakimi Hatice B
. yine skandal bir karar imza attı. Bazı mahkemeler cezanın iptalini kabul ederken, o hakim hem cezayı iptal etmedi hem de yargılama giderini sağlıkçılara yükledi. 132 liralık cezayı ödeyip itirazda bulunan sağlık çalışanları şimdi kararla birlikte yargılama ücretini de ödeyecek. Hakim Hatice B. odasını temizleyen görevliler S.I. ve M.G. isimli iki kadını odasındaki çay fişleriyle, 20 lirayı çaldıkları iddiasıyla şikayet etmiş, iki kadın tutuklanmıştı.