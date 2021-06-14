Sancaktepe’de palet deposunda korkutan yangın

Sancaktepe’de bulunan bir palet deposunda çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesiyle söndürüldü
Yangın, 02.45 sıralarında Sancaktepe Hilal Mahallesi Şehit Abdurrahman Gazi Caddesi üzerinde bulunan bir palet deposunda çıktı.
Palet deposundan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken Sancaktepe, Sultanbeyli, Dudullu ve Ataşehir'den olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı.
İtfaiye ekipleri yanan depoda uzun süre soğutma çalışması yaptı. Depoda büyük hasar meydana gelirken polis ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.