Şanlıurfa’dan Paris’e uzanan bir başarı hikâyesi

Yaklaşık 3 yıldır piyona eğitimi alan Ekmekçi, Mayıs ayında çevrim içi düzenlenen ve Kanada, ABD, Ukrayna gibi ülkelerden aynı yaş kategorisindeki 256 katılımcının eserlerinin değerlendirildiği yarışmaya katıldı. Yapılan değerlendirme sonucunda Defne Ekmekçi birinci oldu.

Kanada Toronto Çağdaş Sanatlar Akademisinin geleneksel olarak düzenlediği ve her yarışmada farklı ülkelerdeki bir kültür merkezinin ev sahipliği yaptığı "Çocuk ve Genç Yaratıcılık Müzik Yarışması"nın Mayıs ayındaki finaline Paris ev sahipliği yaptı.

Paris'te düzenlenen ve İngiltere, Kanada, ABD, Ukrayna, Gürcistan gibi birçok ülkeden 256 katılımcının yer aldığı yarışmada Şanlıurfa Koleji Öğrencisi Defne Ekmekçi 1. oldu. Türkiye ve Şanlıurfa'ya bu gururu yaşatan geleceğin piyanisti Defne Ekmekçi ailesi, öğretmen ve öğrenci arkadaşlarıyla mutluluğunu onlara küçük bir müzik ziyafeti sunarak dile getirdi.

Birçok başarıya imza atan Küçük Defne, Ekim 2020 tarihinde London College Of Music seçmelerinde gösterdiği başarı ile "Uluslararası Piyano Öğrencisi" unvanını da kazanmıştı.

SABAH'a konuşan Defne Ekmekçi, piyanoda daha başarılı olmak ve gelecekte Fazıl Say gibi çalmayı çok istediğini belirten Defne Ekmekçi, "Piyonaya bir sınıfta başladım piyano çalmayı çok seviyorum, müzik kulübünde başlamıştım, ikinci sınıftayken piyanoyu daha fazla sevmeye başladım. Sonra yarışmalara katılmaya karar verdim. Yarışmaları 3 sınıfta başladım yarışmalara katılmaya ilk olarak London College of Music adında bir yarış sınava katıldım. O sınavda başarı elde ettim, daha sonra bilsem müzik sınavı vardı ona katıldım ama sınav sonucu belli, hep büyük piyanist Fazıl Say'ı örnek aldım, onun gibi bir piyanist olmak için çalışıyorum" dedi.

Eğitimci anne Ayşegül Ekmekçi şunları söyledi; "Çok gururluyuz, Defne çok emek verdi, karşımıza hep iyi ve doğru insanlar çıktığı için çok şanslıyız. Evladımızın ve emek veren tüm çocukların yolları açık olsun. Okulumuza ve piyano öğretmenimiz Barış Şakir'e tüm destekleri için teşekkür ediyoruz Defnenin hedefi ünlü bir piyanist olmaktır bizde kendisini destekliyoruz." dedi.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kadın doğum uzmanı olarak görev yapan baba Emre Ekmekçi, "Şanlıurfa'ya görev nedeniyle 4 yıl önce geldik. İmkânlar sunulduğunda, teşvikler sağlandığında nasıl başarılar elde edilebileceğinin çok güzel bir örneği oldu Defne. Kızımızın bu başarısı bizleri çok gururlandırdı. Bu başarıda bizlere destek olan herkese minettarım. Defne'nin her zaman yanında olacağız ve desteğimiz hep onunla. Şanlıurfa bize çok şey kattı, yeteneği olan çocuklarımızın yanında olmalıyız." şeklinde konuştu.

Şampiyon piyanist Defne'nin Okul Müdürü Reşat Kızılateş yaptığı açıklamada; "Defne 1. sınıftan itibaren piyanoya meraklıydı. Bu nedenle piyano kulübümüze devam etti. Kısa sürede büyük bir ilerleme gösterdi. Okulda yapılan koridor konserlerinde arkadaşlarının da takdirini topladı. Birçok yarışmaya katıldı. Son iki yılda uluslararası yarışmalarda önemli dereceler ve uluslararası piyano öğrencisi unvanını aldı. Gurur verici bir tablo. Kendisini, ailesini, öğretmenlerini ve emeği geçen herkesi kutluyorum." dedi.