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Giriş Tarihi: 15.6.2021 00:04

’de minibüsle otomobil çarpıştı, 3 yaralı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Sarıyer’de minibüsle otomobil çarpıştı, 3 yaralı

Bahçeköy’de minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, 22.00 sıralarında üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Y.Y.'nin kullandığı 34 LCG 968 plakalı minibüs, Kemerburgaz Orman Yolundan istikametine dönmek istediği sırada Bahçeköy istikametinden gelen 34 FB 8094 plakalı otomobille çarpıştı.



3 KİŞİ YARALANDI
Kazada minibüste bulunan 2 kişiyle otomobilde bulunan 1 kişi olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. 34 FB 8094 plakalı otomobilin olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Sarıyer’de minibüsle otomobil çarpıştı, 3 yaralı
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