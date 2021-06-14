Sarıyer’de minibüsle otomobil çarpıştı, 3 yaralı

Kaza, 22.00 sıralarında Bahçeköy Valide Sultan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Y.Y.'nin kullandığı 34 LCG 968 plakalı minibüs, Kemerburgaz Orman Yolundan Sarıyer istikametine dönmek istediği sırada Bahçeköy istikametinden gelen 34 FB 8094 plakalı otomobille çarpıştı.





3 KİŞİ YARALANDI

Kazada minibüste bulunan 2 kişiyle otomobilde bulunan 1 kişi olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. 34 FB 8094 plakalı otomobilin olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.