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Haberler Yaşam Haberleri Sayısal Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 14 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 14.6.2021 21:39 Son Güncelleme: 14.6.2021 21:40

sonuçları son dakika belli oldu! ile 14 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Sayısal Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 14 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

(MPİ) ile işbirliğinde haftalık düzende Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi günleri ile canlı çekilişi ile kazandıran numaraları belirlenen sonuçları bugün (14 Haziran 2021 Pazartesi) duyurulacak. MPİ tarihinde bir ilk olan 165 Milyon TL’lik tutarını kazanmak isteyen şans oyunu severler bugünkü MP TV canlı yayını için üzerinden ve MPİ bayilerine giderek oyunu oynamalarının ardından şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgusu yapmak isteyerek açıklandı mı? sorusuyla araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 14 Haziran Çılgın çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı.

" sonuçları" her hafta 3 gün yapılan - ortak canlı yayınında belirlenen şanslı numaralarla duyuruluyor. MPİ tarihinin en yüksek tutarı olan 165 Milyon Türk Lirası'nın sahibi olmak isteyen şans oyunu severler, kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek açıklandı mı? sorularına cevap aramayı sürdürüyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (14 HAZİRAN)

ile sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 14 Haziran Sayısal Loto sonuçları: 62 - 40 -13 - 23 - 77 - 41 + 1 (JOKER)


Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;


SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


SAYISAL LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.




SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
  • Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Sayısal Loto sonuçları son dakika belli oldu! Milli Piyango Online ile 14 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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