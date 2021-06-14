Şehir Hastanesinin Palyatif bakım kahramanları

İstanbul
'da yaşayan Gül Olgun'un 86 yaşındaki pankreas kanseri annesi böbreklerde ağrı, beslenme bozukluğu, endişe gibi şikâyetlerle Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi
Palyatif Bakım Servisi'ne yatırıldı. Olgun, 'Sağ çıkmaz' denilen annesinin 20 günlük özverili bakımın ardından sağsalim ve moralli bir şekilde evine döndüğünü Twitter hesabından yayımladığı teşekkür mesajıyla duyurdu. Şehir hastanelerinin çok büyük bir hizmet olduğunu söyleyen Olgun, özellikle palyatif bakım merkezi ekibine duyduğu minnettarlığı belirtti. SABAH, Türkiye
'de 11 yıllık bir geçmişi olan palyatif bakımın Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki kahramanlarıyla konuştu. Palyatif Bakım Sorumlusu, Aile Hekimliği uzmanı Doç. Dr. Hilal Özkaya, "Asıl hastalığın değil hastalığa ve tedavisine bağlı oluşan başka şikâyetlerin yönetimini sağlıyoruz. Amacımız ağrı, solunum sıkıntısı, uyku bozukluğu, iştahsızlık veya beslenme bozukluğu, kronik yara, depresif belirtiler ve psikososyal sorunlar gibi hastanın hayat kalitesini bozan şikâyetlerinin yönetimi ve bir anlamda hastanın yüzünü güldürmek. 86 yaşındaki hastamızın da sürecini tek tek yöneterek tüm şikâyetlerini büyük bir özenle dikkate aldık." diye konuştu.