Sokak hayvanlarını beslemek istedi! Çenesini kırdılar...



Öte yandan darp ettiği iddia edilen vatandaşın olay öncesinde hayvanseverlerin yanına gelerek "Bu şekilde buraya atılan yemler var ya sinek, böcek yaptığı zaman bu mikropların verdiği zararı gelip karşılayacak mısın, biri hastalandığı zaman karşılayacak mısın" demesi bir cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülere yansırken, beslemeye karşı çıkan bir diğer vatandaşın ise "Abla sizin mahallenize, kapınızın önüne böyle bir şey yapılırsa bunu kabul eder misiniz, o kadar boş yer var, ama lütfen yapmayın" diye yakındığı görüldü.