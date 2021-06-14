Son dakika: Konya'daki market saldırganı tutuklandı!

Açılan ateş sonucu Ali Ö. (55), Süleyman O. (20), Talha B. (19) ve Ümmühan G. (75) yaralanmıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilerek yaralılar ambulanslarla kentteki diğer hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.