Son dakika: Konya'daki market saldırganı tutuklandı!

Son dakika... Konya'nın Cihanbeyli ilçesine bağlı Karabağ Mahallesinde 2 gün önce meydana gelen olayda araç alım-satım işi yapan Orhan Çalık, tartıştığı market sahibi Gökhan Aydoğan'ı tabanca ile ateş ederek öldürmüştü.
Bu sırada dışarıda toplanan kalabalığı gören katil zanlısı, kalabalığa doğru da rastgele ateş açmıştı.
Açılan ateş sonucu Ali Ö. (55), Süleyman O. (20), Talha B. (19) ve Ümmühan G. (75) yaralanmıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilerek yaralılar ambulanslarla kentteki diğer hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU!
Katil zanlısı Orhan Çalık'ın olay sonrası yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar yapmam gereken bir iş vardı tam olmasa da yaptım, hakkınızı helal edin" yazdığı görüldü.
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Güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alınan Çalık, güvenlik gerekçesiyle gönderildiği Kulu'da mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, zanlısının tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.