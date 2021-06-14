Son dakika: Ukraynalı model balkondan düşmüştü! O anlara SABAH ulaştı!

'BİR ANDA ELLERİMDEN KAYIP DÜŞTÜ'

Hakimlikteki sorgusunda Ercan, ünlü modelle evde yalnız olduklarını, ünlü modelin kendisini balkondan aşağı attığını, kendisinin kız arkadaşını tuttuğunu ancak bir anda ellerinden kayıp düştüğünü ve ünlü modelin daha önce de defalarca intihar girişiminde bulunduğunu söyledi. Ercan, sorgusunun bitiminde aleyhine olan hususları kabul etmediğini belirterek serbest bırakılmayı talep etti.