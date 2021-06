Son dakika: Ukraynalı model balkondan düşmüştü! O anlara SABAH ulaştı!

İŞTE O ANLAR

Olayın ardından o çok merak edilen görüntüler ortaya çıktı. 2 dakika 9 saniyelik görüntülerde ilk olarak Ukraynalı modelin balkonda asılı bir şekilde elleri görünüyor. Sonrasında Burak Ercan'ın, " Bak ben bir şey yapmıyorum, come, come, come" dediği duyuluyor.

SON DAKİKA: İstanbul Sancaktepe'de Ukraynalı modelin balkondan düşme anı görüntüleri ortaya çıktı!