Sosyal medyada ilçe sağlık müdürüne sahte paylaşımla itibarsızlaştırma saldırına suç duyurusu

Yapılan sosyal medya paylaşımları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bugün ulusal basında ve bazı internet sitelerinde İstanbul 112 Avrupa Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Adil Yetiş Sarıhasanoğlu tarafından paylaşılmış gibi gösterilen ve toplum nezdinde Başhekimimizi itibarsızlaştırmayı amaçlayan, haksız isnat ve iftaralar içeren sahte sosyal medya paylaşımları hakkında da hukuki süreç başlatılmıştır.

Basında yer alan bu paylaşımlar yukarıda söz edilen ve hakkında erişimin engellenmesi kararı verilen sahte paylaşımlardır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik maksatlı yapılan bu haberlerin kaynağı ile ilgili Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmış olup kamuya hizmet için canla başla çalışmaya devam edeceğimizi bildiririz" ifadelerine yer verildi.