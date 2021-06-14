Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Sultangazi'de ortalık savaş alanını döndü! O anlar kamerada
Giriş Tarihi: 14.6.2021 10:35 Son Güncelleme: 14.6.2021 10:47

'de ortalık savaş alanını döndü! O anlar kamerada

DHA
Sultangazi'de ortalık savaş alanını döndü! O anlar kamerada

'de hafta sonu iki farklı kavga çıktı. Kavgalar polis tarafından sonlanırken, o anlar kameralara yansıdı.

İlk kavga . Yıl Mahallesi'nde çıktı. İddiaya göre aynı kıza aşık olan iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya tarafların aile büyükleri de dahil olunca ortalık savaş alanına döndü.

Kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılırken, olay sırasında bir kişinin kafasına aldığı darbeler sonucu hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

POLİS ANINDA MÜDAHALE ETTİ

İkinci kavga ise 'nde çıktı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki grubun kavgasında bir kişiyi aralarına alan kişiler tekme tokat döverken, olay yerinin yakınında bulunan trafik polisleri kavgaya müdahale etti.

Polisi görenlerden bazıları olay yerinden uzaklaşarak açtı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sultangazi'de ortalık savaş alanını döndü! O anlar kamerada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA