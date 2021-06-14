Sultangazi'de ortalık savaş alanını döndü! O anlar kamerada

POLİS ANINDA MÜDAHALE ETTİ

İkinci kavga ise Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde çıktı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki grubun kavgasında bir kişiyi aralarına alan kişiler tekme tokat döverken, olay yerinin yakınında bulunan trafik polisleri kavgaya müdahale etti.