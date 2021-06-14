Tarlasını düğün salonuna çevirdi

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'DA, 35 yaşındaki 4 çocuk annesi Elif Bilgin, sebze ektiği tarlasını hayalini kurduğu düğün salonuna çevirdi. Eğitimini, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamlayan ev hanımı Bilgin, gençlerin mutlu günlerine mekan sağlamak ve kendi hayalini gerçekleştirmek üzere tarlasını düğün salonu yapma karar verdi. Çevresinde, pastaları ve ev yemekleriyle ün yapan Bilgin, evindeki takıları ve birikimleri değerlendirerek bir dönümlük tarlasının üzerine 580 metrekarelik bir düğün salonu inşa ettirdi. Bilgin, 6 aylık bir çalışmamanın ardından kurduğu 400 kişi kapasiteli düğün salonunda 10 kişiye istihdam sağlarken hayalini de gerçekleştirmiş oldu. Bilgin, "İnsanlar evlenince, çocukları olunca mutlu olur. Burası benim boş bir arsamdı, eskiden sebze ekerdim. Sonra düğün salonu yaptım" dedi.